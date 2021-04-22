تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة

2021/04/22 | 09:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمين قضائيين منفصلين، الأول بحق محافظ الديوانيَّة السابق، فيما كان الثاني بحق أحد أعضاء مجلس محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان لها يوم الخميس، إن "دائرة التحقيقات التابعة لها، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانيَّة السابق، مبينةً أن الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة والمستأجر ،والذي أبرم بدون الطلب من لجنة التقدير على إعادة التقدير؛ كون المبلغ غير ملائم بالمقارنة مع أهميَّة المشروع".

واضافت الدائرة أن "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدة سنة بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة بابل، لافتة إلى أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات، على خلفيَّة قضيَّة تدخل المدان في عمليَّة توزيع قطع أراض للشهداء والجرحى ومنح شقيقته قطعة خلافاً للقانون، منبهةً إلى أن المدان مودع في السجن”.

PUKmedia

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