اتحاد كرة واسط يكشف أسباب عدم احتضان ملعب الكوت لمباريات الممتاز

2021/04/22 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / واع عزا اتحاد كرة واسط عدم إقامة مباريات الدوري الممتاز في ملعب الكوت الاولمبي لأسباب عدة تتعلق بالاندية. وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة واسط ، عبد الكريم اسكندر لوكالة الأنباء العراقية (واع ) إن" السبب في عدم إقامة مباريات الدوري الممتاز في ملعب الكوت الاولمبي يعود إلى الأندية المشاركة في الدوري الممتاز حيث لم يطلب أي نادٍ اللعب في ملعب الكوت الاولمبي وذلك لبعد المسافة وتكاليف السفر والمبيت فضلا عن كلفة السفر والمبيت خصوصا وان اغلب هذه الأندية يمر بضائقة مادية، وكذلك عدم وجود اي نادٍ يمثل أندية المحافظة في الدوري الممتاز".واضاف اسكندر ان" ملعب الكوت الاولمبي استضاف العشرات من مباريات دوري الدرجة الأولى وتصفيات دوري الدرجة الأولى للمحافظات الجنوبية والعديد من المباريات الودية المحلية خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك ".

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