الانفجار السكاني .. الخطر القادم

2021/04/22 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس الصباغ

رغم ان العراق بملايينه التي تجاوزت

الاربعين لم يتخطّ حتى الان عتبة

الانفجار السكاني، الا ان تزايد نسبة

سكانه بحوالي مليون نسمة سنويا تقريبا

ممكن ان يضعه قريبا من بلوغ هذه العتبة ،

لاسيما

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