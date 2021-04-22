سقوط صاروخ قرب مفاعل ديمونة انطلاقه من سوريا . وإسرائيل ترد بقصف

2021/04/22 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف

أهدافًا عدة داخل الأراضي السورية، بعد

سقوط صاروخ قال إنّه أطلِق منها في جنوب

إسرائيل قرب موقع نووي سري.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ قواته "رصدت

إطلاق صاروخ أرض جو من داخ

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