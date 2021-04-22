بالصورة: القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم اسلحة في البصرة

2021/04/22 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم سلاحا غير مرخص في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة/ قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة وضبطت بحوزتهم سلاحا ناريا غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف ومخزني عتاد وحبوب مخدرة".

واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

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