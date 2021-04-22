2021/04/22 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين من تجار المخدرات وتضبط أسلحة بحوزتهم في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات التابع لشرطة محافظة المثنى بالتعاون مع قوة مشتركة من قسم شرطة الرميثة القت القبض على ثلاثة متهمين يقومون بتعاطي الحبوب المخدرة والكرستال والمتاجرة بها".

واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق المادة(28) مخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين من تجار المخدرات وضبط أسلحة بحوزتهم في المثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين من تجار المخدرات وضبط أسلحة بحوزتهم في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).