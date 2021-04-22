84 مليار دينار قيمة تداولات سوق العراق للاوراق المالية خلال الربع الاول من 2021

2021/04/22 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الخميس، تداوله 133 مليار سهم بقيمة 84 مليار دينار خلال الربع الاول من العام الجاري.

وقالت السوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها نظمت "خلال الربع الأول من عام 2021 ( 56 ) جلسة تداول لاسهم الشركات المساهمة تستمر من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع".

وأشارت الى عدم تنظيم جلسات تداول خلال أيام "الاحد 21/2 و28/2 و 7/3 و14/3 و21/3/2021 كونها تقع ضمن فترة حظر التجوال الشامل استنادا لمقررات لجنة السلامة الوطنية".

وأقتصر التداول خلال الربع الاول من 2020، بحسب البيان، على "اسهم الشركات المساهمة العراقية لعدم طرح أي أدوات مالية جديدة من قبل الشركات المساهمة او المؤسسات الحكومية".

وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 103 شركة مساهمة. كذلك، بلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم تقديمها الافصاح السنوي 19 شركة.

وحقق مؤشر السوق ارتفاعا نسبته 11% قياسا مع اغلاق 2020 وارتفاعا نسبته 17% قياسا مع اغلاق شهر كانون الثاني 2021.

وبلغ مجموع عدد الأسهم المتداولة للأجانب 35% من مجموع عدد الأسهم المتداولة للسوق.



كذلك قامو بشراء 29 مليار سهم بقيمة 18 مليار دينار من خلال تنفيذ 2232 صفقة شراء على 58 شركة مساهمة.

فيما باعو 17 مليار سهم بقيمة 10 مليار دينار من خلال تنفيذ 994 صفقة بيع على 49 شركة مساهمة.

وأكدت السوق في بيانها على أن هذه النتائج تحققت نتيجة الى "قرار هيئة الاوراق المالية تعديل المادة (1) من تعليمات افصاح الشركات المساهمة رقم (8) لتصبح كالاتي (على كل شركة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية تزويد الهيأة بالتقرير السنوي خلال مدة لا تتجاوز (150) يوما من انتهاء سنتها المالية ونشره في وسائل الاعلام المتاحة)".

وأكملت بالاضافة الى "تقديم 13 شركة مساهمة البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 2020 فضلاً عن تأثير تغير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي حفز طلب الشراء على الأسهم كونها احد مصادر الاستثمار وأيضا لكونها احد مخازن القيمة".

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