2021/04/22 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة بسعر صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الخميس.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (22 نيسان 2021)، سجل الدولار ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,250

148,250

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اربيل / بورصة

148,000

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البصرة / بورصة

148,050

وسجلت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية امس الأربعاء، (21 نيسان 2021) ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,050

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,500

148,500

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اربيل / بورصة

148,125

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البصرة / بورصة

148,200

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الموصل / بورصة

148,150

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل هبوطا في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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