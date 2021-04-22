مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا ويقترب خطوة من لقب الدوري الإنجليزي.. ( فيديو)

2021/04/22 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

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تعافى مانشستر سيتي من استقبال هدف مبكر جدا ليفوز 2-1 على مضيفه أستون فيلا، اليوم الأربعاء، ليقترب خطوة أخرى من لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.

وباغت أستون فيلا منافسه سيتي، الذي يتفوق بفارق 11 نقطة على مانشستر يونايتد قبل خمس مباريات من النهاية، بهدف بعد 20 ثانية فقط من بداية المباراة سجله جون ماكين بعد عمل رائع من أولي واتكينز.

وأدرك سيتي التعادل في الدقيقة 22 بعد تحرك سلس أنهاه فيل فودن في الشباك ومنح رودري فريقه المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 40.

وطرد جون ستونز مدافع سيتي بسبب تدخل عنيف على جيكوب رامسي قبل الاستراحة كما طرد ماتي كاش من أستون فيلا لحصوله على إنذارين سريعين وهيمن سيتي على باقي المباراة ليحقق الانتصار.

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