الاستعمار الرقمي: هيمنة متعددة وعنيفة - أحمد مصطفى جابر

2021/04/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_مصطفى_جابر ترجمة وتحرير أحمد مصطفى جابرخاص بالهدف - ترجمة عن: مايكل كويت في ROAR Magazine.تحقق الشركات الأمريكية الموسومة بـ "Big Tech" أرباحًا ضخمة من خلال سيطرتها على الأعمال التجارية والعمل وصناعات وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه في جنوب الكرة الأرضية، وهذه الشركات المعروفة أيضًا باسم Tech Giants أو Big Five أو S&P 5، تعتبر أكبر الشركات وأكثرها هيمنة في صناعة تكنولوجيا المعلومات بالولايات الم ......





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