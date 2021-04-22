امرأة تقتل زوجها أمام منزلهما غربي بغداد

2021/04/22 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، الخميس (22 نيسان 2021)، بمقتل رجل على يد زوجته أمام منزلهما غربي العاصمة.

وقال المصدر في الشرطة، لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة قامت بقتل زوجها بواسطة إطلاق النار عليه من مسدس أمام منزله في منطقة البياع غربي بغداد".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة بقتل المجني عليه"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية نقلت جثة المقتول إلى المستشفى، وحققت مع زوجته لمعرفة دوافع الجريمة".

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