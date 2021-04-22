النفط يواصل خسائره لليوم الثالث بسبب زيادة المخزونات الأميركية

2021/04/22 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثالثة الخميس 22 ابريل إذ غذت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد جديد في الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي وأن الطلب على الوقود ربما يتعثر.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 65.12 دولار للبرميل، عقب أن انخفضت 1.25 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 61.14 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 1.32 دولار أمس الأربعاء.

وهبط العقدان ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ 13 أبريل نيسان.



وهما منخفضان بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل نيسان، إذ زادت المخزونات 594 ألف برميل يوميا مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

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