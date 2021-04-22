وثيقة: مسؤول محلي جديد يقدم استقالته إلى محافظ ي قار

2021/04/22 | 10:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم قائممقام قضاء الغراف، الخميس، استقالته من المنصب الى محافظ ذي قار.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (22 نيسان 2021)، ذكر حسن كاظم "اقدم استقالتي من منصب قائممقام الغراف راجياً فيه انهاء تكليفي من المنصب اعلاه".

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