في الذكرى الـ 123 للتأسيس الصحافة الكوردية

2021/04/22 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الخميس 2021/4/22، الذكرى الـ 123 للصحافة الكوردية وهو اليوم الذي أصدر فيه مقداد مدحت بدرخان اول جريدة كوردية بإسم "كوردستان" في مصر في عام 1898.

وفيما يخص تاريخ الصحافة الكوردية ومسيرتها النضالية عبر قرن من الزمان تجده مرتبطاً بحركة التحرر الوطني الكوردي ضد السلطات العثمانية أشد الارتباط، ولقد مرت الصحافة الكوردية بنوع من المد والجزر نتيجة للظروف السياسية التي كانت تمر بها المنطقة.

وكذلك كفاح الشعب الكوردي ضد الإرهاب العثماني السابق ومن بعده الحكومات التركية المتعاقبة، فليس غريباً ان تصدر أول جريدة كوردية خارج كوردستان لتكون في مواقع بعيدة عن الإرهاب العثماني وظلمه.

وقام المثقفون والمتنورون الكورد المتمثلون بأبناء بدرخان بإصدار صحيفة باللغة الكوردية في الوقت الذي كانت السلطات العثمانية لم تسمح بإصدار مثل هذه الصحيفة في إسطنبول مركز الخلافة العثمانية وهذا مما دفع بمقداد مدحت بك بدرخان باشا وشقيقه عبدالرحمن بك بدرخان بإصدار أول صحيفة كوردية باسم(كوردستان) في القاهرة التي كانت حينذاك تتمتع باستقلال ذاتي وتتوفر فيها اجواء الحرية اكثر من غيرها من المناطق الخاضعة للسلطات العثمانية.

لقد كان لصدور أول جريدة كوردية على يد مقداد مدحت بدرخان نجل الأمير الكوردي الثائر بدرخان باشا مغزى ينبئ بتحول في النضال الوطني الكوردي التحرري وذلك بدخول الصحافة الصادرة خارج الوطن ورغم صدور هذه الجريدة في القاهرة لاول مرة وانتقالها إلى جنيف بعيداً عن كوردستان فإنها لم تلد معزولة وبعيدة عن الشعب وكفاحه فاختيار مدن بعيدة عن المنع الصحفي قد جاء معبراً عن واقع كوردستان ولكن جريدة (كوردستان) نفسها كانت منذ يومها الأول مرتبطة بالوطن وخير دليل على ذلك هو تلك العبارة المدوّنة في الزاوية اليمنى من صفحتها الآولى والتي يقول فيها صاحبها ببساطة وعمق في الاتصال مع الشعب كل من يود مراسلتنا فليكتب إلى مصر لصاحب الجريدة ابن بدرخان باشا (مقداد مدحت بك) إنني أرسل من كل عدد الفي نسخة مجاناً إلى كوردستان لتعطوها لابناء الشعب ومن هنا جاء ميلاد الصحافة الكوردية كضرورة من ضرورات الكفاح الشعبي فولدت مرتبطة بالشعب مكتوبة له ومكرسة لقضيته.

فقد صدر العدد الاول من جريدة كوردستان في القاهرة في الثاني والعشرين من شهر نيسان عام 1898م ومن ثم انتقلت إلى جنيف وبعد مرض ألم بالاستاذ مقداد مدحت بدرخان التزم بتحريرها من العدد (6) السادس الاستاذ عبد الرحمن بك شقيق مؤسسها ورئيس تحريرها السابق ثم طبعت في (فولكستون) و(لندن) ثم عادت مرة اخرى إلى (اسطنبول) بعد صدور الدستور العثماني.

وصوت برلمان كوردستان خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، امس، على مقترح قرار يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان.

وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، صوت البرلمان على مقترح قرار يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان بعد حصول المقترح على اصوات 101 عضوا من اعضاء البرلمان.

وينص مقترح القرار على اعتبار يوم 22 نيسان من كل عام كيوم للصحافة الكوردية، وعلى وسائل الاعلام والصحافة الاحتفال بهذا اليوم كيوم وطني وان تقوم حكومة اقليم كوردستان بالمساعدة في احياء ذكرى يوم الصحافة الكوردية كل عام.

PUKmedia خاص

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