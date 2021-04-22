نادي القوة الجويَّة.. تسعون عاماً من الألقاب والإنجازات

2021/04/22 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتحتفل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي بالذكرى التسعين لتأسيس النادي التي توافق اليوم الخميس، الثاني والعشرين من شهر نيسان.وقال رئيس الهيئة الإدارية ل‍نادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ذكرى تأسيس النادي مناسبة كبيرة على عشاق نادي القوة الجوية وكل من ينتمي ويعشق كيان هذا النادي العريق الذي حقق انجازات على مدى 90 عاماً تكللت بأفضل إنجاز وهو التتويج بالألقاب الآسيوية لثلاث مرات متتالية".وأضاف جاهد أن "هذه الذكرى هي ذكرى عزيزة وغالية كون النادي هو أحد الأندية العراقية العريقة، قدَّم على مدى مسيرته الرياضية الكثير من الانجازات المحلية والآسيوية وتخرَّج في صفوفه العديد من الرياضيين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب".ولفت إلى أن الإدارة عازمة على تحقيق لقبي الدوري الممتاز وبطولة الكأس يضاف إلى خزائن النادي بعد الخطوات الصحيحة والمخطط لها من أجل إنجاح مسيرة هذا النادي".

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