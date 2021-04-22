استقرار أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار

2021/04/22 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأميركي ونزول عوائد الخزانة.ولم يطرأ تغيير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولارا للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1797.67 دولارا.ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% […]

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