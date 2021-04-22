اللجنة المالية النيابية تحسم الجدل: رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهرياً

2021/04/22 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية أن ما تم تناقله في وسائل الإعلام حول أن رواتب الرئاسات الثلاث مقدار رواتب الرئاسات الثلاث، مشيرةً إلى أن “صافي رواتبهم لا يتجاوز 20 مليون دينار شهرياً”.وكشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان: أن … Readmore

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