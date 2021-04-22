قاضي امريكي يرفض تسليم مطلوب بتهم ارهابية للسلطات العراقية

2021/04/22 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض القاضي الأميركي إدموند برينان، تسليم رجل الى السلطات العراقية، متهم بالتورط بجريمة قتل لصالح تنظيم داعش.وزارة العدل الأميركية حاولت منذ 2018 إعادة المطلوب للعراق، عمر عبد الستار أمين، بموجب معاهدة مع بغداد.القاضي الأميركي إدموند برينان قال، إن … Readmore

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