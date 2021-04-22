العثور على عبوات ناسفة والقبض على 5 متهمين في صلاح الدين

2021/04/22 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، القبض على (5) متهمين بقضايا متنوعة والعثور على عدد من العبوات الناسفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة".وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (5) متهمين بمواد قانونية مختلفة في عموم اقضية المحافظة واودعتهم التوقيف".

وتابعت ان "قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية من تمكن العثور على 2 من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي وتمت معالجتها من قبل خبير المتفجرات".

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