بعد الانسحابات من السوبر ليغ.. بيريز يدافع عن نفسه بتصريحات نارية

2021/04/22 | 10:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حوار ناري للحديث على انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” الذي كان يرأسه، بعد أقل من 24 ساعة من تجميد مشروع، عقب انسحاب 10 أندية.وقال بيريز في مقابلة عبر إذاعة “كادينا سير”: “أنا حزين ومحبط، لقد عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة وربما لم […]

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