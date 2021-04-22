سابقة على كوكب غير الأرض.. إنتاج أكسجين على المريخ

2021/04/22 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الروبوت الجوّال "برسيفرنس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إنجازاً جديداً على سطح المريخ إذ نجح في تحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أكسجين، وهي سابقة على كوكب غير الأرض، وفق ما أعلنت الوكالة الأربعاء.

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