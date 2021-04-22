مظهر صالح: الحكومة ستطعن بقانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية بسبب تعديلات وضعها مجلس النواب

2021/04/22 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، أن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، أمام المحكمة الاتحادية.وقال صالح في تصريحات صحفية، إن “الحكومة ستطعن بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أمام … Readmore

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