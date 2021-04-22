اسعار خامات البصرة تنخفض مع الاسعار العالمية للنفط

2021/04/22 | 10:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تراجعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، الخميس، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المورد لآسيا، إلى 64.75 دولاراً للبرميل بمقدار 1.43 دولار وبنسبة 2.16% عن اسعار امس الاربعاء، فيما تراجعت اسعار خام البصرة الثقيل الى 61.72 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 2.65 بالمئة.

ورغم انخفاض الاسعار إلا أن سعر النفط العربي الخفيف السعودي، سجل اعلى الاسعار من بين أعضاء المنظمة، حيث بلغ 65.36 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج مربان الإماراتي 64.27 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 64.55 دولارا، بينما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.07 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.56 دولارا للبرميل

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