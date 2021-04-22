2021/04/22 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن مقترحين لحل مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العامة العميد حيدر كريم حسن، في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تطرح مقترحين لحل مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تطرح مقترحين لحل مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تطرح مقترحين لحل مشكلة الاختناقات المرورية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).