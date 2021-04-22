"تجنبا لإلقائها في القمامة".. شحنة كبيرة من لقاح أسترازينيكا تحول وجهتها عن إسرائيل

2021/04/22 | 11:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق جهود مواجهة جائحة كورونا في إسرائيل إن بلاده لم تعد بحاجة لإمدادات من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، وتبحث مع الشركة إمكانية تغيير وجهة شحنة كبيرة منتظرة منه.

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