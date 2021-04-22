التربية تعلن تخصيص أراضٍ للخريجين

2021/04/22 | 11:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن منح العاطلين من خريجي التعليم المهني أراض زراعية، مشيرة الى تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسر لبدء المشاريع الصغيرة.

وقال مدير عام المديرية العامة للتعليم المهني بالوزارة دريد ضاري الحيالي، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية (22 نيسان 2021) ان "المديرية نسقت مع وزارة الزراعة لمنح خريجي المدارس المهنية (الفرع الزراعي) قطع أراض ذات حصة مائية".

واوضح الحيالي أن "الزراعة هي من تتولى تخصيص وتوزيع الأراضي الزراعية والصحراوية ذات الحصة المائية، وستمنح للخريجين العاطلين ممن تخرجوا خلال الأعوام الماضية من الفرع الزراعي ولا تشمل المتعينين منهم".

واضاف الحيالي انه "سيتم تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي وقانون إيجار الأراضي الزراعية"، موضحا أن "المديرية ستعمل على إقامة حملات توعية ولجان جذب مدرسية وتوفير امتيازات لطلبة الفرع المذكور".

وتابع الحيالي "وزارة الزراعة ستتولى تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية بغية إقراض العاطلين عن العمل الذين منحت لهم هذه الأراضي".

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