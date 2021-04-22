20 مليون دينار شهرياً صافي رواتب الرئاسات الثلاث

2021/04/22 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية أن صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهرياً.

وكشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلامية بأن رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس منهم، خبر عار عن الصحة"، مشيرة إلى أن "صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهرياً".

كما أوضح البيان أنه لم يصدر أي تصريح من قبل اللجنة المالية بشأن رواتب الرئاسات الثلاث.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، طالبت وسائل الإعلام بـ"توخي الدقة عند نشر مثل هكذا أخبار والتأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق والأدلة على ما تنقله من معلومات".

يشار الى ان مشروع قانون الموازنة، تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.



كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

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