قمة لقادة الحلف الأطلسي في 14 حزيران/يونيو في بروكسل

2021/04/22 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد قادة الحلف الأطلسي قمة في 14 حزيران/يونيو في مقر المنظمة في بروكسل يبحثون خلالها سبل تعزيز استراتيجية المنظمة في وجه تحديات كبرى بينها “أنشطة روسيا العدائية”، على ما أعلن الأمين العام ينس ستولتنبرغ الخميس في بيان.وجاء في البيان … Readmore

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