مصدر أمني: ثلاثة حوادث طعن في بغداد.. أحدها طال منتسباً ونفذه ’’شخص مختل’’

2021/04/22 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (22 نيسان 2021)، بحدوث ثلاث عمليات طعن في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً مجهولاً يحمل آلة حادة سكين طعن شخصاً آخر على إثر مشاجرة أطفال منطقة دور التجاوز، وسط بغداد".

وأوضح، أن "الحادث أدى إلى إصابة الشخص بمنطقة البطن، فيما تم نقل المصاب الى مستشفى اليرموك".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة أخرى وقعت في منطقة ثانية بعد خلاف حول الحجز المسبق لملعب كرة قدم، وقد أدت المشاجرة إلى اصابة احدى طرفيها بطعنات متفرقة في جسده، ليتم نقله إلى مستشفى الصدر العام".

وفي منطقة القاهرة، شمالي العاصمة بغداد، تعرض منتسب في الشرطة، إلى الطعن بآلة حادة في منطقة الصدر من قبل شخص مختل عقلياً.

ووقعت الحادثة، بحسب المصدر الأمني، حين حاول عناصر من الشرطة تنفيذ امر القاء القبض الصادر بحق شخص، تبين لاحقاً انه مختل عقلياً، حيث هاجم عناصر الأمن بآلة حادة واصاب أحدهم بعدة طعنات.

وتابع المصدر، ان "عناصر الأمن اصابوا المهاجم بطلق ناري في منطقة الساق، لينقل بعدها رفقة دورية الشرطة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

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