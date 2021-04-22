نقل صاحب مولدة إلى مستشفى الكاظمية بعد شجار حول ’’الإطفاء والتشغيل’’

2021/04/22 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بنقل صاحب مولدة كهرباء أهلية في منطقة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد، بسبب مشاجرة على ساعات الاطفاء والتشغيل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشاجرة بالسلاح الأبيض، وقعت بين صاحب مولدة كهرباء أهلية، وأحد الاشخاص، بسبب خلاف على أوقات الإطفاء والتشغيل، أدت إلى إصابة صاحب المولدة في منطقة الرأس".

وتابع، أن "صاحب المولدة نقل على الفور إلى مستشفى الكاظمية، لتلقي العلاج".

وفي منطقة الدورة، جنوبي العاصمة، تعرض عامل بناء إلى إطلاق نار من مجهولين، ما أدى إلى إصابته في ساقه، لينقل على إثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وفي منطقة باب الشيخ، وسط العاصمة، اصيب شخص بطلق ناري، بعد مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص على الجلوس أمام الدار، تطورت إلى استخدام السلاح، وفق المصدر.

وبين المصدر، أن "المصاب نقل إلى مستشفى الكندي لتلقي العلاج".

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