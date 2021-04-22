ضربات إسرائيلية على سوريا بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل

2021/04/22 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر الخميس ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي السورية في صحراء النقب في جنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن القصف الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط … Readmore

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