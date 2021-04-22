إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بجميع التهم الموجهة اليه في جريمة قتل جورج فلويد

2021/04/22 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم روبن لوغران وسيباستيان سميث في واشنطن دانت محكمة أميركية الثلاثاء الشرطي السابق صاحب البشرة البيضاء ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الاسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الاميركي.واحتاجت … Readmore

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