’اليونسيف’: أوضاع كورونا فاقمت أزمة الأطفال غير الآمنين حول العالم

2021/04/22 | 11:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت منظمة اليونسيف، الخميس، أن جائحة كورونا فاقمت أزمة الاطفال غير الآمنين على مستوى العالم.

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وقالت المنظمة في توضيح تابعه "ناس"، (22 نيسان 2021)، إن "عدد الأطفال المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية والتهجير بات أكبر من أي وقت مضى"، مؤكدة على ان "جائحة كوفيد-19 تزيد سوء هذا الوضع السيء أصلاً".

ودعت اليونسيف الحكومات إلى "زيادة التمويل للطوارئ والمحافظة عليه، ويجب أن نتآزر معاً كمجتمع دولي ونضع رؤية جديدة لعالم أكثر أمناً لكل طفل".

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