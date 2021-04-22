المالية تصدر جدول صرف الرواتب

2021/04/22 | 11:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان انها ستبدأ صرف رواتب شهر نيسان الجاري يوم الاحد المقبل.

وحسب جدول نشرته الوزارة اليوم الخميس، فإنها ستبدأ يوم الاحد المقبل 25/4/2021، صرف رواتب الموظفين باستقطاعات كما النسب في الشهر المنصرم.

وتصرف وزارة المالية رواتب الموظفين باستقطاع نسبته 21% فيما يتم استقطاع 50% من رواتب الدرجات العليا.

وستقوم وزارة المالية يوم الاحد 25/4 بصرف رواتب:

وزارة الصحة

ديوان والوية وزارة البيشمركة

قوات 70 و80 للبيشمركة

وزارة المالية والاقتصاد

قيادة بيشمركة زيرفاني والدفاع والطوارئ

لواء النفط

مديرية الجنسية

يوم الاثنين 26/4

وزارة الشهداء والمؤنفلين

ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

وزارة التربية

يوم الثلاثاء 27/4

مجلس الأمن

المؤسسة العام للأسايش

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس القضاء

وزارة العدل

وزارة الثروات الطبيعية

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

وزارة التخطيط

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة النقل والمواصلات

ديوان الرقابة المالية

هيئة حقوق الانسان

المناطق خارج الاقليم

هيئة البيئة

هيئة الاستثمار

مفوضية الانتخابات

مؤسسة الالغام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يوم الاربعاء 28/4

وزارة البلديات والسياحة

وزارة الكهرباء

وزارة الزراعة والموارد المائية

وزارة الثقافة والشباب

وزارة الاعمار والاسكان

رئاسة الاقليم

البرلمان

مجلس الوزراء

متقاعدي البيشمركة

يوم الخميس 29/4

المتقاعدين المدنيين

PUKmedia / خاص

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