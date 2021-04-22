2021/04/22 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت مدينة بلباو الإسبانية من قائمة المدن المستضيفة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 هذا العام بعدما فشلت في تقديم ضمانات إلى المنظمين بحضور الجماهير في المباريات.وأكد مسؤولون محليون أن المدينة لن تستضيف مباريات بطولة أوروبا في الفترة من 11 يونيو (حزيران) وحتى 11 يوليو (تموز)، حيث كان من المفترض أن تقام بها المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وبولندا والسويد وسلوفاكيا.

وكان الاتحاد الأوروبي “يويفا” سيعلن قراره الأخير بشأن ثلاث مدن هي بلباو وميونخ ودبلن يوم الجمعة، إذ يسعى للحصول على ضمانات بحضور الجماهير في المباريات المقامة في تلك المدن.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الاتحاد الإسباني أن ملعب إشبيلية سيكون البديل إذا لم تكن بلباو جاهزة لاستضافة جماهير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد بلباو من استضافة مباريات في “يورو 2020”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد بلباو من استضافة مباريات في “يورو 2020”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).