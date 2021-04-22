إعلان موعد بطولة العراق للشباب والماسترز لبناء الاجسام

2021/04/22 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام رسمياً عن إقامة بطولة العراق للشباب والماسترز للعام 2021 في شهر آب المقبل بعد أن غابت العام الماضي بسبب توقف النشاطات الرياضية.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد بناء الأجسام هشام الواني لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس: إن "البطولة ستعود هذا العام بقوة وبحسب قرارات اتحاد اللعبة"، مبيناً أنه " تمَّ شمول مواليد العام 1977 للمشاركة في بطولة العراق للشباب والذين كان من المفترض خوضهم السباق العام الماضي لذلك قرر الاتحاد المركزي اعطاء الفرصة لهؤلاء الابطال الذين يعدون نواة المستقبل و رافداً للمنتخبات الوطنية".واضاف " اما بالنسبة لفئة الماسترز فالمواليد المسموحة هي 1981 فما فوق".

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