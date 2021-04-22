دفن الرؤوس في الرمال

2021/04/22 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: احمد الجنديل

اتصل بي أحد (الكتاب) ممّن أدمن على دفن

رأسه في الرمال محتجا على مقالي

(الكتابة بدم القلب) المنشور في جريدة

الزوراء هذا الاسبوع، تحدث معي بلهجة

مهذبة وبصوت دافئ وبأريحية عالية، أ

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