نائب يكشف عن الرقم الحقيقي لرواتب اعضاء البرلمان

2021/04/22 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح النائب عن كتلة الفتح النيابية

مختار الموسوي، الخميس، أن راتب

البرلماني لا يتجاوز 6 ملايين دينار،

نافيا امتلاك النائب سيارات حكومية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “هناك

تضليل إعلامي يراد منه تس

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