2021/04/22 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بعدم الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بعدم الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).