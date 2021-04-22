2021/04/22 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدَّدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابيَّة، اليوم الخميس، آلية توزيع المنحة للصحفيين والأدباء والفنانين.وقال عضو اللجنة النائب علي الحميداوي في تصريح صحفي، إن “منحة الصحفيين والفنانين والأدباء أدرجت ضمن موازنة 2021 وسيتم اطلاقها قريباً”، مبيناً أن “الموازنة خصصت ستة مليارات للمنحة وهذا يُعدُّ مبلغاً قليلاً ” وأضاف أن” توزيع المنحة سيكون من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد آلية توزيع المنحة للصحفيين والأدباء والفنانين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد آلية توزيع المنحة للصحفيين والأدباء والفنانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).