"المرصد" يؤكد مقتل ضابط سوري في الرد الإسرائيلي على الصاروخ "الطائش" قرب مفاعل ديمونا

2021/04/22 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المرصد السوري أن ضابطا سوريا برتبة ملازم أول قُتل في الرد الإسرائيلي على سقوط صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونة النووي.

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