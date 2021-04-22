2021/04/22 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان القت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (1كغم) من مادة الكريستال، و(10)غم من مادة الحشيشة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).