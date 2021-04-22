محافظ ذي قار يعلن وصول مخصصات المحافظة من الموازنة الاتحادية ويحدد آلية توزيعها

2021/04/22 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلن محافظ ذي احمد الخفاجي، الخميس (22 نيسان 2021)، عن وصول تخصيصات الموازنة الى المحافظة، فيما أشار إلى وجود خطة لتبويب الأموال.

وقال الخفاجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك خطة يجري اعدادها لتبويب الأموال التي وصلت ضمن مشاريع مهمة توزع بين المركز والاقضية والنواحي حسب النسب السكانية".

وأضاف، أن "اللقاء الذي جمعهم بوزير المالية والتخطيط كان لمناقشة المشاريع المعطلة بالتخطيط والتي تحتاج الى مراجعة وبتالي تم التباحث فيها مع الوزيرين".

واوضح محافظ ذي قار، أن "المحافظة ستستلم اكثر من 600 مليار دينار من موازنة تنمية الأقاليم وصندوق اعمار المحافظة لغرض تخصيصها للمشاريع".

وكان الخفاجي قد تعهد في مؤتمر صحفي بإعداد خطة قال عنها رصينة لاستغلال الاموال التي ستصل للمحافظة لغرض البدء بتنفيذ مشاريع ستراتيجية جديدة اضافة للمضي بأكمال المشاريع السابقة.

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