وفاة النائب في البرلمان العراقي والقيادي بدولة القانون عدنان الأسدي

2021/04/22 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر في محافظة المثنى، الخميس (22 نيسان 2021)، بوفاة النائب في البرلمان العراقي، والقيادي بدولة القانون عدنان الأسدي.

وقال مصدر مقرب من الأسدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن الأخير "توفي نتيجة تأثره بمضاعفات فيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية".

وقبل أسبوعين، أعلن مكتب الأسدي إصابته بفيروس كورونا، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد الأسدي النائب الخامس الذي توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بعد وفاة أربعة نواب في البرلمان العراقي سابقاً وهم (غيداء كمبش، علي العبودي، آرام بالاتي، وحنين قدو).

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