وفاة القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي متأثراً بفيروس كورونا

2021/04/22 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي النائب في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الخميس، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

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