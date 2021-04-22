المرصد..عدد خاص بيوم الصحافة الكوردية

2021/04/22 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مركز الرصد والمتابعة بمكتب اعلام الاتحاد الوطني عددا خاصة من يومية (المرصد) بيوم الصحافة الكوردية والتي تتصمن دراسات مقارنة حول واقع الاعلام الجديد وتحدياته في الوقت الراهن.

لقراءة وتحميل هذا العدد افتح الرابط الاتي :

‏https://www.pukmedia.com/AR_Ensat.aspx

او فتح الرابط الاتي :

‏https://en.calameo.com/read/0041559618522f4f59d82

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