وفاة النائب والقيادي بدولة القانون عدنان الاسدي بسبب مضاعفات فيروس كورونا

2021/04/22 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الخميس، النائب في مجلس النواب ، والقيادي بدولة القانون عدنان الأسدي.وقال مصدر مطلع إن “النائب في مجلس النواب ، والقيادي بدولة القانون عدنان الأسدي وفاته المنية اليوم، نتيجة تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات فيروس كورونا”.وعدنان هادي نور … Readmore

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