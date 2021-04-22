انخفاض اسعار النفط وسط قلق المستثمرين

2021/04/22 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة في المخزونات الأميركية وقلق المستثمرين بشأن التعافي غير المتكافئ في الطلب العالمي.

وانخفض خام برنت لتسوية حزيران 0.35 بالمئة إلى 65.09 دولارا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE، وانخفض الخام الأمريكي 0.39 بالمئة الى 61.08 دولار.

وأظهرت الأرقام الأمريكية إضافة مفاجئة قدرها 594 ألف برميل إلى المخزونات على مستوى البلاد وارتفعت منتجات البنزين إلى 8.93 مليون برميل يوميا.

بينما تحفز حملات التطعيم على نشاط أكبر وتنقل متزايد في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، فإن الوباء يضيق قبضته في أماكن أخرى.

وسجلت الهند يوم الأربعاء رقمًا قياسيًا بلغ 2023 حالة وفاة بفيروس Covid-19، و295041 حالة إصابة جديدة غير مسبوقة، لقد أجبرت الطفرة الدراماتيكية العاصمتين الماليتين والسياسيتين في البلاد - مومباي ونيودلهي - على فرض قيود على الحركة.

وحتى في الوقت الذي تواجه فيه الهند أزمة، فإن دولًا أخرى تضع خططًا للانفتاح في تعزيز محتمل للطلب على النفط من بينها، سترفع فرنسا القيود المفروضة على الحركة الإقليمية وتعيد فتح المدارس في الأسابيع المقبلة، وستخفف اليونان معظم إجراءات الإغلاق في أيار قبل إعادة فتحها للسياحة.

بناءً على زيادة الطلب، يخطط تحالف أوبك + لتخفيف قيود العرض العميقة من ايار إلى تموز على الرغم من هذه البراميل الإضافية، ما يزال من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في المخزونات العالمية ، مما يدعم الأسعار، بحسب رويترز.

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