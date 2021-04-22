2021/04/22 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة بسعر صرف

الدولار في الاسواق العراقية اليوم

الخميس.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية

(22 نيسان 2021)، سجل الدولار ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

——

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يتراجع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يتراجع في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).