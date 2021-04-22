2021/04/22 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر استقلال طهران امام الدحيل القطري

بنتيجة 4-3، مساء الأربعاء، في ثالث

جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار

المجموعة الثالثة من دوري ابطال آسيا

سجل للدحيل كل من ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري ابطال آسيا...استقلال طهران يخسر امام الدحيل القطري في مباراة مثيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري ابطال آسيا...استقلال طهران يخسر امام الدحيل القطري في مباراة مثيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).